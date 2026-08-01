Giá Hylo Staked SOL hôm nay

Giá Hylo Staked SOL (HYLOSOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 82.51, biến động 1.47% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HYLOSOL sang USD là $ 82.51 mỗi HYLOSOL.

Hylo Staked SOL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,442,745, với nguồn cung lưu hành 175.04K HYLOSOL. Trong vòng 24 giờ qua, HYLOSOL được giao dịch trong khoảng từ $ 80.98 (thấp) đến $ 82.84 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 109,632, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYLOSOL biến động -0.04% trong giờ qua và +5.11% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 21.67K.

Thông tin thị trường Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

Vốn hóa thị trường $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Khối lượng (24H) $ 21.67K$ 21.67K $ 21.67K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.44M$ 14.44M $ 14.44M Nguồn cung lưu thông 175.04K 175.04K 175.04K Tổng cung 175,037.543928021 175,037.543928021 175,037.543928021

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hylo Staked SOL là $ 14.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 21.67K. Nguồn cung lưu hành của HYLOSOL là 175.04K, với tổng nguồn cung là 175037.543928021. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.44M.