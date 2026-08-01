Giá Hylo Leveraged SOL hôm nay

Giá Hylo Leveraged SOL (XSOL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.03153499, biến động 5.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XSOL sang USD là $ 0.03153499 mỗi XSOL.

Hylo Leveraged SOL hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,384,650, với nguồn cung lưu hành 170.80M XSOL. Trong vòng 24 giờ qua, XSOL được giao dịch trong khoảng từ $ 0.02991116 (thấp) đến $ 0.03196494 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 2.08, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01485653.

Về hiệu suất ngắn hạn, XSOL biến động +0.62% trong giờ qua và +18.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 283.85K.

Thông tin thị trường Hylo Leveraged SOL (XSOL)

Vốn hóa thị trường $ 5.38M$ 5.38M $ 5.38M Khối lượng (24H) $ 283.85K$ 283.85K $ 283.85K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M Nguồn cung lưu thông 170.80M 170.80M 170.80M Tổng cung 170,797,267.598339 170,797,267.598339 170,797,267.598339

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hylo Leveraged SOL là $ 5.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 283.85K. Nguồn cung lưu hành của XSOL là 170.80M, với tổng nguồn cung là 170797267.598339. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.39M.