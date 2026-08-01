Giá HYDAO hôm nay

Giá HYDAO (HYDAO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.18% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HYDAO sang USD là $ 0 mỗi HYDAO.

HYDAO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 100,534, với nguồn cung lưu hành 899.46M HYDAO. Trong vòng 24 giờ qua, HYDAO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00156012, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYDAO biến động -0.60% trong giờ qua và -3.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 311.84.

Thông tin thị trường HYDAO (HYDAO)

Vốn hóa thị trường $ 100.53K$ 100.53K $ 100.53K Khối lượng (24H) $ 311.84$ 311.84 $ 311.84 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 111.77K$ 111.77K $ 111.77K Nguồn cung lưu thông 899.46M 899.46M 899.46M Tổng cung 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

Vốn hoá thị trường hiện tại của HYDAO là $ 100.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 311.84. Nguồn cung lưu hành của HYDAO là 899.46M, với tổng nguồn cung là 999989519.9330506. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 111.77K.