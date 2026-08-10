Giá HYBUX hôm nay

Giá HYBUX (HYBUX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 22.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HYBUX sang USD là $ 0 mỗi HYBUX.

HYBUX hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 81,647, với nguồn cung lưu hành 4.35B HYBUX. Trong vòng 24 giờ qua, HYBUX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00346251, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HYBUX biến động -0.03% trong giờ qua và +23.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HYBUX (HYBUX)

Vốn hóa thị trường $ 81.65K$ 81.65K $ 81.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 187.52K$ 187.52K $ 187.52K Nguồn cung lưu thông 4.35B 4.35B 4.35B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của HYBUX là $ 81.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HYBUX là 4.35B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 187.52K.