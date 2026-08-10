Giá HUA HUA hôm nay

Giá HUA HUA (HUAHUA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HUAHUA sang USD là $ 0 mỗi HUAHUA.

HUA HUA hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 66,244, với nguồn cung lưu hành 988.96M HUAHUA. Trong vòng 24 giờ qua, HUAHUA được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01309342, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HUAHUA biến động -- trong giờ qua và +4.80% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HUA HUA (HUAHUA)

Vốn hóa thị trường $ 66.24K$ 66.24K $ 66.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.24K$ 66.24K $ 66.24K Nguồn cung lưu thông 988.96M 988.96M 988.96M Tổng cung 988,957,800.270755 988,957,800.270755 988,957,800.270755

Vốn hoá thị trường hiện tại của HUA HUA là $ 66.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HUAHUA là 988.96M, với tổng nguồn cung là 988957800.270755. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.24K.