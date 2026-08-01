Giá Housecoin hôm nay

Giá Housecoin (HOUSE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOUSE sang USD là $ 0 mỗi HOUSE.

Housecoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 860,019, với nguồn cung lưu hành 998.58M HOUSE. Trong vòng 24 giờ qua, HOUSE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.117813, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOUSE biến động -1.70% trong giờ qua và -3.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 718.49K.

Thông tin thị trường Housecoin (HOUSE)

Vốn hóa thị trường $ 860.02K$ 860.02K $ 860.02K Khối lượng (24H) $ 718.49K$ 718.49K $ 718.49K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 860.02K$ 860.02K $ 860.02K Nguồn cung lưu thông 998.58M 998.58M 998.58M Tổng cung 998,583,243.646098 998,583,243.646098 998,583,243.646098

Vốn hoá thị trường hiện tại của Housecoin là $ 860.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 718.49K. Nguồn cung lưu hành của HOUSE là 998.58M, với tổng nguồn cung là 998583243.646098. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 860.02K.