HorusLayer ($HRX) là gì

HorusLayer stands as the ultimate hub of Defi innovation, empowering individual users to amplify assets through pioneering restaking strategies and savvy management integrations. For projects, HorusLayer serves as a versatile platform, facilitating optimized asset growth and driving sustainable development within the dynamic digital asset ecosystem. Unlock the potential of HorusLayer with our array of cutting-edge features designed to revolutionize asset management, maximize returns, and empower users in the dynamic world of decentralized finance (DeFi): 1. Optimized Staking and LSDs Aggregators 2. Secure Validator Network 3. DeFi Ecosystem Collaboration 5. Automated Investment Management 6. Innovation Nexus: HorusLayer Labs 7. Hardware Wallet Integration 8. Crypto Debit Card

Nguồn tham khảo HorusLayer ($HRX) Whitepaper Website chính thức