Giá HorseCoin hôm nay

Giá HorseCoin (马币) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 马币 sang USD là $ 0 mỗi 马币.

HorseCoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 23,020, với nguồn cung lưu hành 1.00B 马币. Trong vòng 24 giờ qua, 马币 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03265298, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 马币 biến động -0.27% trong giờ qua và -3.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HorseCoin (马币)

Vốn hóa thị trường $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của HorseCoin là $ 23.02K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 马币 là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.02K.