Thông tin giá theo USD của Horizon (HRZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00587265 $ 0.00587265 $ 0.00587265 Thấp nhất 24H $ 0.00592035 $ 0.00592035 $ 0.00592035 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00587265$ 0.00587265 $ 0.00587265 Cao nhất 24H $ 0.00592035$ 0.00592035 $ 0.00592035 ATH $ 0.126194$ 0.126194 $ 0.126194 Giá thấp nhất $ 0.00524898$ 0.00524898 $ 0.00524898 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.39% Biến động giá (7 ngày) -8.67% Biến động giá (7 ngày) -8.67%

Giá thời gian thực của Horizon (HRZ) là $0.00589662. Trong 24 giờ qua, HRZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00587265 và cao nhất là $ 0.00592035, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HRZ là $ 0.126194, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00524898.

Về hiệu suất ngắn hạn, HRZ đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.39% trong 24 giờ và -8.67% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Horizon (HRZ)

Vốn hóa thị trường $ 50.60K$ 50.60K $ 50.60K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 56.48K$ 56.48K $ 56.48K Nguồn cung lưu thông 8.58M 8.58M 8.58M Tổng cung 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618 9,577,807.002004618

Vốn hoá thị trường hiện tại của Horizon là $ 50.60K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HRZ là 8.58M, với tổng nguồn cung là 9577807.002004618. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 56.48K.