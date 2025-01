Hoosat Network (HTN) là gì

Hoosat Network is fork of Kaspa Go reference node changed to be FPGA / ASIC resistant. Hoosat Network goal is to keep decentralization possible and low barrier for entry. The tokenomics are designed to last long. Instead of halving every month or year, we use curved deflation once a year to slow down reward dropping.

Nguồn tham khảo Hoosat Network (HTN) Whitepaper Website chính thức