Giá HoodMarket hôm nay

Giá HoodMarket (HM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 32.53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HM sang USD là $ 0 mỗi HM.

HoodMarket hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 58,851, với nguồn cung lưu hành 1.00B HM. Trong vòng 24 giờ qua, HM được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HM biến động +4.45% trong giờ qua và -- trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HoodMarket (HM)

Vốn hóa thị trường $ 58.85K$ 58.85K $ 58.85K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 58.85K$ 58.85K $ 58.85K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của HoodMarket là $ 58.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HM là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 58.85K.