Thông tin giá theo USD của Hooded Cult (HOODED)

Giá thời gian thực của Hooded Cult (HOODED) là $0.00000509. Trong 24 giờ qua, HOODED được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOODED là $ 0.00005219, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000494.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOODED đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -5.33% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hooded Cult (HOODED)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hooded Cult là $ 5.06K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOODED là 995.66M, với tổng nguồn cung là 995664594.206021. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.06K.