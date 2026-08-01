Giá HOOD PEPE hôm nay

Giá HOOD PEPE (HPEPE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 10.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HPEPE sang USD là $ 0 mỗi HPEPE.

HOOD PEPE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 352,627, với nguồn cung lưu hành 972.68M HPEPE. Trong vòng 24 giờ qua, HPEPE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HPEPE biến động -1.65% trong giờ qua và +7.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 11.74K.

Thông tin thị trường HOOD PEPE (HPEPE)

Vốn hóa thị trường $ 352.63K$ 352.63K $ 352.63K Khối lượng (24H) $ 11.74K$ 11.74K $ 11.74K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 350.93K$ 350.93K $ 350.93K Nguồn cung lưu thông 972.68M 972.68M 972.68M Tổng cung 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508

Vốn hoá thị trường hiện tại của HOOD PEPE là $ 352.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 11.74K. Nguồn cung lưu hành của HPEPE là 972.68M, với tổng nguồn cung là 972680229.6308508. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 350.93K.