Thông tin giá theo USD của Honeywell xStock (HONX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 207.54 $ 207.54 $ 207.54 Thấp nhất 24H $ 212.15 $ 212.15 $ 212.15 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 207.54$ 207.54 $ 207.54 Cao nhất 24H $ 212.15$ 212.15 $ 212.15 ATH $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 Giá thấp nhất $ 200.73$ 200.73 $ 200.73 Biến động giá (1 giờ) -0.20% Biến động giá (1D) -0.86% Biến động giá (7 ngày) +2.37% Biến động giá (7 ngày) +2.37%

Giá thời gian thực của Honeywell xStock (HONX) là $207.47. Trong 24 giờ qua, HONX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 207.54 và cao nhất là $ 212.15, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HONX là $ 271.63, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 200.73.

Về hiệu suất ngắn hạn, HONX đã biến động -0.20% trong 1 giờ qua, -0.86% trong 24 giờ và +2.37% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Honeywell xStock (HONX)

Vốn hóa thị trường $ 208.52K$ 208.52K $ 208.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Nguồn cung lưu thông 1.01K 1.01K 1.01K Tổng cung 22,733.1070828 22,733.1070828 22,733.1070828

Vốn hoá thị trường hiện tại của Honeywell xStock là $ 208.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HONX là 1.01K, với tổng nguồn cung là 22733.1070828. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.72M.