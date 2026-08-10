Giá Honeyland hôm nay

Giá Honeyland (HXD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.98% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HXD sang USD là $ 0 mỗi HXD.

Honeyland hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 67,009, với nguồn cung lưu hành 536.51M HXD. Trong vòng 24 giờ qua, HXD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.344088, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HXD biến động -0.00% trong giờ qua và -1.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Honeyland (HXD)

Vốn hóa thị trường $ 67.01K$ 67.01K $ 67.01K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.01K$ 67.01K $ 67.01K Nguồn cung lưu thông 536.51M 536.51M 536.51M Tổng cung 774,511,911.5061901 774,511,911.5061901 774,511,911.5061901

Vốn hoá thị trường hiện tại của Honeyland là $ 67.01K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HXD là 536.51M, với tổng nguồn cung là 774511911.5061901. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.01K.