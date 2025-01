Honey (HNY) là gì

1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals which increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability. Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.

Nguồn tham khảo Honey (HNY) Website chính thức