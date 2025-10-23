Thông tin giá theo USD của Home Depot xStock (HDX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 388.15 $ 388.15 $ 388.15 Thấp nhất 24H $ 395.3 $ 395.3 $ 395.3 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 388.15$ 388.15 $ 388.15 Cao nhất 24H $ 395.3$ 395.3 $ 395.3 ATH $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 Giá thấp nhất $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 Biến động giá (1 giờ) -0.15% Biến động giá (1D) -0.73% Biến động giá (7 ngày) +0.13% Biến động giá (7 ngày) +0.13%

Giá thời gian thực của Home Depot xStock (HDX) là $388.88. Trong 24 giờ qua, HDX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 388.15 và cao nhất là $ 395.3, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HDX là $ 427.69, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 364.56.

Về hiệu suất ngắn hạn, HDX đã biến động -0.15% trong 1 giờ qua, -0.73% trong 24 giờ và +0.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Home Depot xStock (HDX)

Vốn hóa thị trường $ 139.88K$ 139.88K $ 139.88K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.39M$ 8.39M $ 8.39M Nguồn cung lưu thông 359.71 359.71 359.71 Tổng cung 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

Vốn hoá thị trường hiện tại của Home Depot xStock là $ 139.88K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HDX là 359.71, với tổng nguồn cung là 21570.30382888. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.39M.