Thông tin giá theo USD của Holy Coin (HOLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00100407 Thấp nhất 24H $ 0.0011135 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00100407 Cao nhất 24H $ 0.0011135 ATH $ 0.01553962 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +1.96% Biến động giá (1D) -4.29% Biến động giá (7 ngày) +0.44%

Giá thời gian thực của Holy Coin (HOLY) là $0.00104768. Trong 24 giờ qua, HOLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00100407 và cao nhất là $ 0.0011135, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOLY là $ 0.01553962, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOLY đã biến động +1.96% trong 1 giờ qua, -4.29% trong 24 giờ và +0.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Holy Coin (HOLY)

Vốn hóa thị trường $ 1.05M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.05M Nguồn cung lưu thông 999.96M Tổng cung 999,959,419.533402

Vốn hoá thị trường hiện tại của Holy Coin là $ 1.05M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOLY là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999959419.533402. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.05M.