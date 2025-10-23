Thông tin giá theo USD của Holdcoin (HOLD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000666 $ 0.00000666 $ 0.00000666 Thấp nhất 24H $ 0.0000073 $ 0.0000073 $ 0.0000073 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000666$ 0.00000666 $ 0.00000666 Cao nhất 24H $ 0.0000073$ 0.0000073 $ 0.0000073 ATH $ 0.00411566$ 0.00411566 $ 0.00411566 Giá thấp nhất $ 0.00000601$ 0.00000601 $ 0.00000601 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -3.39% Biến động giá (7 ngày) -15.31% Biến động giá (7 ngày) -15.31%

Giá thời gian thực của Holdcoin (HOLD) là $0.00000672. Trong 24 giờ qua, HOLD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000666 và cao nhất là $ 0.0000073, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOLD là $ 0.00411566, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000601.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOLD đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -3.39% trong 24 giờ và -15.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Holdcoin (HOLD)

Vốn hóa thị trường $ 67.22K$ 67.22K $ 67.22K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.22K$ 67.22K $ 67.22K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Holdcoin là $ 67.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOLD là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.22K.