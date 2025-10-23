Thông tin giá theo USD của Hold Sloth (ZZZ)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.14% Biến động giá (7 ngày) -23.43%

Giá thời gian thực của Hold Sloth (ZZZ) là --. Trong 24 giờ qua, ZZZ được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZZZ là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZZZ đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.14% trong 24 giờ và -23.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hold Sloth (ZZZ)

Vốn hóa thị trường $ 8.52K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.54K Nguồn cung lưu thông 843.15M Tổng cung 943,505,142.7532988

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hold Sloth là $ 8.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZZZ là 843.15M, với tổng nguồn cung là 943505142.7532988. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.54K.