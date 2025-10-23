Thông tin giá theo USD của HODLess Coin (HODLESS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.15% Biến động giá (1D) +0.14% Biến động giá (7 ngày) -3.73% Biến động giá (7 ngày) -3.73%

Giá thời gian thực của HODLess Coin (HODLESS) là --. Trong 24 giờ qua, HODLESS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HODLESS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HODLESS đã biến động +0.15% trong 1 giờ qua, +0.14% trong 24 giờ và -3.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HODLess Coin (HODLESS)

Vốn hóa thị trường $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Nguồn cung lưu thông 998.66M 998.66M 998.66M Tổng cung 998,664,263.22735 998,664,263.22735 998,664,263.22735

Vốn hoá thị trường hiện tại của HODLess Coin là $ 7.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HODLESS là 998.66M, với tổng nguồn cung là 998664263.22735. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.32K.