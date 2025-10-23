Thông tin giá theo USD của HLP0 (HLP0)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.016 $ 1.016 $ 1.016 Thấp nhất 24H $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.016$ 1.016 $ 1.016 Cao nhất 24H $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 ATH $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Giá thấp nhất $ 0.72955$ 0.72955 $ 0.72955 Biến động giá (1 giờ) -0.40% Biến động giá (1D) -0.26% Biến động giá (7 ngày) +0.79% Biến động giá (7 ngày) +0.79%

Giá thời gian thực của HLP0 (HLP0) là $1.025. Trong 24 giờ qua, HLP0 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.016 và cao nhất là $ 1.04, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HLP0 là $ 1.27, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.72955.

Về hiệu suất ngắn hạn, HLP0 đã biến động -0.40% trong 1 giờ qua, -0.26% trong 24 giờ và +0.79% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HLP0 (HLP0)

Vốn hóa thị trường $ 445.86K$ 445.86K $ 445.86K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 445.86K$ 445.86K $ 445.86K Nguồn cung lưu thông 433.29K 433.29K 433.29K Tổng cung 433,286.358737 433,286.358737 433,286.358737

Vốn hoá thị trường hiện tại của HLP0 là $ 445.86K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HLP0 là 433.29K, với tổng nguồn cung là 433286.358737. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 445.86K.