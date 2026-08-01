Hi Dollar là gì?

hi đang tận dụng công nghệ blockchain để xây dựng các dịch vụ do cộng đồng vận hành. Các thành viên của hi chính là những bên liên quan chủ chốt trong hệ sinh thái này, và doanh nghiệp cam kết tối đa hóa giá trị cho thành viên—chứ không phải lợi nhuận.

Điều gì làm nên sự độc đáo của hi Dollar?

Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là một ví điện tử mang đến cho các thành viên trải nghiệm thanh toán suôn sẻ nhất thông qua các ứng dụng nhắn tin xã hội (ban đầu là Telegram và WhatsApp, tiếp theo là LINE, Facebook Messenger và các nền tảng khác). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập hi.com.

Mạng blockchain nào mà hi Dollar đang vận hành?

hi Dollar hoạt động trên mạng --, mạng này xác định cách xử lý các giao dịch, tốc độ xác nhận và mức độ bảo mật tổng thể. Mạng cũng quyết định khả năng tương thích với ví, dApp và các tiêu chuẩn hợp đồng thông minh.

Giá hiện tại của HI là bao nhiêu?

Mã thông báo có giá ₫, đánh dấu biến động giá là 0.81% trong 24 giờ qua. Các cập nhật về giá được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu theo thời gian thực.

hi Dollar thuộc danh mục nào?

hi Dollar nằm trong danh mục BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio. Phân loại này giúp nhà đầu tư so sánh HI với các tài sản tương tự trong cùng lĩnh vực, chẳng hạn như mã thông báo DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 hoặc AI.

Vốn hóa thị trường của hi Dollar là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của nó là ₫42890202328.034320000, xếp ở vị trí #2409. Vốn hóa thị trường cung cấp thước đo rộng về quy mô, mức độ phổ biến và niềm tin của nhà đầu tư.

Số lượng cung lưu hành của HI hiện nay là bao nhiêu?

Có 65859645815.0 mã thông báo đang lưu hành trên thị trường. Số lượng này ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng cung - cầu, quá trình định giá và kỳ vọng lạm phát.

Giao dịch đối với hi Dollar hôm nay sôi động ra sao?

Trong ngày qua, HI đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm gia tăng của thị trường hoặc phản ứng trước những tin tức mới.

Giá hôm nay so với mức cao và thấp gần đây thế nào?

Trong vòng 24 giờ qua, hi Dollar dao động giữa ₫ và ₫, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về biến động ngắn hạn và các vùng breakout tiềm năng.