Giá HermesWorld hôm nay

Giá HermesWorld (HERMESWORLD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.93% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HERMESWORLD sang USD là $ 0 mỗi HERMESWORLD.

HermesWorld hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 62,749, với nguồn cung lưu hành 999.91M HERMESWORLD. Trong vòng 24 giờ qua, HERMESWORLD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00233393, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HERMESWORLD biến động -0.03% trong giờ qua và -51.20% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường HermesWorld (HERMESWORLD)

Vốn hóa thị trường $ 62.75K$ 62.75K $ 62.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 62.75K$ 62.75K $ 62.75K Nguồn cung lưu thông 999.91M 999.91M 999.91M Tổng cung 999,909,130.724366 999,909,130.724366 999,909,130.724366

Vốn hoá thị trường hiện tại của HermesWorld là $ 62.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HERMESWORLD là 999.91M, với tổng nguồn cung là 999909130.724366. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 62.75K.