Giá Hermes Desktop hôm nay

Giá Hermes Desktop (HD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.49% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HD sang USD là $ 0 mỗi HD.

Hermes Desktop hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 30,907, với nguồn cung lưu hành 100.00B HD. Trong vòng 24 giờ qua, HD được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HD biến động -0.05% trong giờ qua và -2.45% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Hermes Desktop (HD)

Vốn hóa thị trường $ 30.91K$ 30.91K $ 30.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 30.91K$ 30.91K $ 30.91K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hermes Desktop là $ 30.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HD là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 30.91K.