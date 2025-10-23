Thông tin giá theo USD của HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Giá thời gian thực của HELP ME BEAT CANCER (CANCER) là --. Trong 24 giờ qua, CANCER được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của CANCER là $ 0.00896552, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CANCER đã biến động +5.13% trong 1 giờ qua, -5.55% trong 24 giờ và -48.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HELP ME BEAT CANCER (CANCER)

Vốn hoá thị trường hiện tại của HELP ME BEAT CANCER là $ 60.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CANCER là 999.81M, với tổng nguồn cung là 999811368.521684. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 60.20K.