Thông tin giá theo USD của Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 107,596 $ 107,596 $ 107,596 Thấp nhất 24H $ 108,623 $ 108,623 $ 108,623 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 107,596$ 107,596 $ 107,596 Cao nhất 24H $ 108,623$ 108,623 $ 108,623 ATH $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 Giá thấp nhất $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -0.64% Biến động giá (7 ngày) -3.35% Biến động giá (7 ngày) -3.35%

Giá thời gian thực của Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) là $107,918. Trong 24 giờ qua, HCBBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 107,596 và cao nhất là $ 108,623, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HCBBTC là $ 128,529, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 81,202.

Về hiệu suất ngắn hạn, HCBBTC đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -0.64% trong 24 giờ và -3.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Vốn hóa thị trường $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.53K$ 16.53K $ 16.53K Nguồn cung lưu thông 0.15 0.15 0.15 Tổng cung 0.15313892 0.15313892 0.15313892

Vốn hoá thị trường hiện tại của Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC là $ 16.53K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HCBBTC là 0.15, với tổng nguồn cung là 0.15313892. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.53K.