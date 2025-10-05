Thông tin giá theo USD của HashTensor (SN16)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.818015 Cao nhất 24H $ 0.879255 ATH $ 4.08 Giá thấp nhất $ 0.687579 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) +4.61% Biến động giá (7 ngày) +21.26%

Giá thời gian thực của HashTensor (SN16) là $0.866628. Trong 24 giờ qua, SN16 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.818015 và cao nhất là $ 0.879255, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN16 là $ 4.08, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.687579.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN16 đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, +4.61% trong 24 giờ và +21.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HashTensor (SN16)

Vốn hóa thị trường $ 2.38M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.38M Nguồn cung lưu thông 2.74M Tổng cung 2,742,955.073858239

Vốn hoá thị trường hiện tại của HashTensor là $ 2.38M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN16 là 2.74M, với tổng nguồn cung là 2742955.073858239. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.38M.