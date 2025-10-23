Thông tin giá theo USD của HARLOD (HARLOD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00004247 $ 0.00004247 $ 0.00004247 Thấp nhất 24H $ 0.00004936 $ 0.00004936 $ 0.00004936 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00004247$ 0.00004247 $ 0.00004247 Cao nhất 24H $ 0.00004936$ 0.00004936 $ 0.00004936 ATH $ 0.00086736$ 0.00086736 $ 0.00086736 Giá thấp nhất $ 0.00001487$ 0.00001487 $ 0.00001487 Biến động giá (1 giờ) +1.10% Biến động giá (1D) +15.71% Biến động giá (7 ngày) +17.62% Biến động giá (7 ngày) +17.62%

Giá thời gian thực của HARLOD (HARLOD) là $0.00004936. Trong 24 giờ qua, HARLOD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00004247 và cao nhất là $ 0.00004936, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HARLOD là $ 0.00086736, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00001487.

Về hiệu suất ngắn hạn, HARLOD đã biến động +1.10% trong 1 giờ qua, +15.71% trong 24 giờ và +17.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường HARLOD (HARLOD)

Vốn hóa thị trường $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 49.32K$ 49.32K $ 49.32K Nguồn cung lưu thông 999.24M 999.24M 999.24M Tổng cung 999,240,457.753506 999,240,457.753506 999,240,457.753506

Vốn hoá thị trường hiện tại của HARLOD là $ 49.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HARLOD là 999.24M, với tổng nguồn cung là 999240457.753506. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 49.32K.