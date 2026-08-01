Giá Harambe AI hôm nay

Giá Harambe AI (HARAMBEAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HARAMBEAI sang USD là $ 0 mỗi HARAMBEAI.

Harambe AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 223,081, với nguồn cung lưu hành 401.58M HARAMBEAI. Trong vòng 24 giờ qua, HARAMBEAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.17, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HARAMBEAI biến động +7.30% trong giờ qua và +15.23% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 892.59.

Thông tin thị trường Harambe AI (HARAMBEAI)

Vốn hóa thị trường $ 223.08K$ 223.08K $ 223.08K Khối lượng (24H) $ 892.59$ 892.59 $ 892.59 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 383.30K$ 383.30K $ 383.30K Nguồn cung lưu thông 401.58M 401.58M 401.58M Tổng cung 585,983,800.0 585,983,800.0 585,983,800.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Harambe AI là $ 223.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 892.59. Nguồn cung lưu hành của HARAMBEAI là 401.58M, với tổng nguồn cung là 585983800.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 383.30K.