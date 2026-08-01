Giá Hantavirus hôm nay

Giá Hantavirus (HANTA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HANTA sang USD là $ 0 mỗi HANTA.

Hantavirus hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 89,684, với nguồn cung lưu hành 999.65M HANTA. Trong vòng 24 giờ qua, HANTA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01203534, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HANTA biến động +0.03% trong giờ qua và -13.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Hantavirus (HANTA)

Vốn hóa thị trường $ 89.68K$ 89.68K $ 89.68K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 89.68K$ 89.68K $ 89.68K Nguồn cung lưu thông 999.65M 999.65M 999.65M Tổng cung 999,651,633.328837 999,651,633.328837 999,651,633.328837

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hantavirus là $ 89.68K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HANTA là 999.65M, với tổng nguồn cung là 999651633.328837. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 89.68K.