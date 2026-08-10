Giá hamster wif gun hôm nay

Giá hamster wif gun (HWG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 58.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HWG sang USD là $ 0 mỗi HWG.

hamster wif gun hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 39,649, với nguồn cung lưu hành 952.11M HWG. Trong vòng 24 giờ qua, HWG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00105821, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HWG biến động +0.21% trong giờ qua và -67.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường hamster wif gun (HWG)

Vốn hóa thị trường $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 39.65K$ 39.65K $ 39.65K Nguồn cung lưu thông 952.11M 952.11M 952.11M Tổng cung 952,110,378.728521 952,110,378.728521 952,110,378.728521

Vốn hoá thị trường hiện tại của hamster wif gun là $ 39.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HWG là 952.11M, với tổng nguồn cung là 952110378.728521. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 39.65K.