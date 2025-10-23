Thông tin giá theo USD của Halo (HLO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.04466995$ 0.04466995 $ 0.04466995 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -13.87% Biến động giá (7 ngày) -13.87%

Giá thời gian thực của Halo (HLO) là --. Trong 24 giờ qua, HLO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HLO là $ 0.04466995, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HLO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -13.87% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Halo (HLO)

Vốn hóa thị trường $ 49.37K$ 49.37K $ 49.37K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 497.93K$ 497.93K $ 497.93K Nguồn cung lưu thông 208.21M 208.21M 208.21M Tổng cung 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Halo là $ 49.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HLO là 208.21M, với tổng nguồn cung là 2100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 497.93K.