Thông tin giá theo USD của haHYPE (HAHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 35.16 $ 35.16 $ 35.16 Thấp nhất 24H $ 38.61 $ 38.61 $ 38.61 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 35.16$ 35.16 $ 35.16 Cao nhất 24H $ 38.61$ 38.61 $ 38.61 ATH $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Giá thấp nhất $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Biến động giá (1 giờ) +2.04% Biến động giá (1D) +8.28% Biến động giá (7 ngày) +3.76% Biến động giá (7 ngày) +3.76%

Giá thời gian thực của haHYPE (HAHYPE) là $38.61. Trong 24 giờ qua, HAHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 35.16 và cao nhất là $ 38.61, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HAHYPE là $ 59.84, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 14.81.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAHYPE đã biến động +2.04% trong 1 giờ qua, +8.28% trong 24 giờ và +3.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường haHYPE (HAHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Nguồn cung lưu thông 103.54K 103.54K 103.54K Tổng cung 103,538.6879401096 103,538.6879401096 103,538.6879401096

Vốn hoá thị trường hiện tại của haHYPE là $ 4.00M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HAHYPE là 103.54K, với tổng nguồn cung là 103538.6879401096. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.00M.