Thông tin giá theo USD của Haedal Staked WAL (HAWAL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.218085 $ 0.218085 $ 0.218085 Thấp nhất 24H $ 0.242933 $ 0.242933 $ 0.242933 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.218085$ 0.218085 $ 0.218085 Cao nhất 24H $ 0.242933$ 0.242933 $ 0.242933 ATH $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Giá thấp nhất $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Biến động giá (1 giờ) +2.75% Biến động giá (1D) +1.22% Biến động giá (7 ngày) +0.36% Biến động giá (7 ngày) +0.36%

Giá thời gian thực của Haedal Staked WAL (HAWAL) là $0.233219. Trong 24 giờ qua, HAWAL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.218085 và cao nhất là $ 0.242933, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HAWAL là $ 0.455937, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.129313.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAWAL đã biến động +2.75% trong 1 giờ qua, +1.22% trong 24 giờ và +0.36% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Haedal Staked WAL (HAWAL)

Vốn hóa thị trường $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K Nguồn cung lưu thông 160.00K 160.00K 160.00K Tổng cung 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Haedal Staked WAL là $ 37.49K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HAWAL là 160.00K, với tổng nguồn cung là 160000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 37.49K.