Giá had to take profits sir hôm nay

Giá had to take profits sir (HTTPS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 77.41% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HTTPS sang USD là $ 0 mỗi HTTPS.

had to take profits sir hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 135,365, với nguồn cung lưu hành 999.44M HTTPS. Trong vòng 24 giờ qua, HTTPS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00324123, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HTTPS biến động +3.86% trong giờ qua và +106.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 63.41K.

Thông tin thị trường had to take profits sir (HTTPS)

Vốn hóa thị trường $ 135.37K$ 135.37K $ 135.37K Khối lượng (24H) $ 63.41K$ 63.41K $ 63.41K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 135.37K$ 135.37K $ 135.37K Nguồn cung lưu thông 999.44M 999.44M 999.44M Tổng cung 999,436,497.305359 999,436,497.305359 999,436,497.305359

Vốn hoá thị trường hiện tại của had to take profits sir là $ 135.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 63.41K. Nguồn cung lưu hành của HTTPS là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999436497.305359. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 135.37K.