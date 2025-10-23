Thông tin giá theo USD của Habitat (HABITAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.084266 Cao nhất 24H $ 0.093208 ATH $ 0.173107 Giá thấp nhất $ 0.04370948 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -8.16% Biến động giá (7 ngày) -16.85%

Giá thời gian thực của Habitat (HABITAT) là $0.085541. Trong 24 giờ qua, HABITAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.084266 và cao nhất là $ 0.093208, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HABITAT là $ 0.173107, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.04370948.

Về hiệu suất ngắn hạn, HABITAT đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -8.16% trong 24 giờ và -16.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Habitat (HABITAT)

Vốn hóa thị trường $ 6.29M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.55M Nguồn cung lưu thông 73.56M Tổng cung 99,999,839.80412586

Vốn hoá thị trường hiện tại của Habitat là $ 6.29M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HABITAT là 73.56M, với tổng nguồn cung là 99999839.80412586. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.55M.