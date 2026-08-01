Giá GVNR hôm nay

Giá GVNR (GVNR) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.42046, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GVNR sang USD là $ 0.42046 mỗi GVNR.

GVNR hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,736,447, với nguồn cung lưu hành 16.03M GVNR. Trong vòng 24 giờ qua, GVNR được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 3.99, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.03570621.

Về hiệu suất ngắn hạn, GVNR biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 19.86.

Thông tin thị trường GVNR (GVNR)

Vốn hóa thị trường $ 6.74M$ 6.74M $ 6.74M Khối lượng (24H) $ 19.86$ 19.86 $ 19.86 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Nguồn cung lưu thông 16.03M 16.03M 16.03M Tổng cung 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GVNR là $ 6.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 19.86. Nguồn cung lưu hành của GVNR là 16.03M, với tổng nguồn cung là 20000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.41M.