Thông tin giá theo USD của Gut Says (GUT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.76% Biến động giá (1D) +13.32% Biến động giá (7 ngày) +22.62% Biến động giá (7 ngày) +22.62%

Giá thời gian thực của Gut Says (GUT) là --. Trong 24 giờ qua, GUT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GUT là $ 0.00106126, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUT đã biến động +0.76% trong 1 giờ qua, +13.32% trong 24 giờ và +22.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gut Says (GUT)

Vốn hóa thị trường $ 273.62K$ 273.62K $ 273.62K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 273.62K$ 273.62K $ 273.62K Nguồn cung lưu thông 946.33M 946.33M 946.33M Tổng cung 946,326,696.148783 946,326,696.148783 946,326,696.148783

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gut Says là $ 273.62K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GUT là 946.33M, với tổng nguồn cung là 946326696.148783. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 273.62K.