Giá Guru hôm nay

Giá Guru (GURU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1,24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GURU sang USD là $ 0 mỗi GURU.

Guru hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 15 137,99, với nguồn cung lưu hành 99,00M GURU. Trong vòng 24 giờ qua, GURU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,084421, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GURU biến động -- trong giờ qua và -39,95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 83,17.

Thông tin thị trường Guru (GURU)

Vốn hóa thị trường $ 15,14K$ 15,14K $ 15,14K Khối lượng (24H) $ 83,17$ 83,17 $ 83,17 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 15,14K$ 15,14K $ 15,14K Nguồn cung lưu thông 99,00M 99,00M 99,00M Tổng cung 99 001 225,37722665 99 001 225,37722665 99 001 225,37722665

Vốn hoá thị trường hiện tại của Guru là $ 15,14K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 83,17. Nguồn cung lưu hành của GURU là 99,00M, với tổng nguồn cung là 99001225.37722665. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 15,14K.