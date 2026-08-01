Giá gugugaga hôm nay

Giá gugugaga (咕咕嘎嘎) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 咕咕嘎嘎 sang USD là $ 0 mỗi 咕咕嘎嘎.

gugugaga hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 84,165, với nguồn cung lưu hành 995.94M 咕咕嘎嘎. Trong vòng 24 giờ qua, 咕咕嘎嘎 được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 咕咕嘎嘎 biến động -0.75% trong giờ qua và +2.18% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường gugugaga (咕咕嘎嘎)

Vốn hóa thị trường $ 84.17K$ 84.17K $ 84.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 84.17K$ 84.17K $ 84.17K Nguồn cung lưu thông 995.94M 995.94M 995.94M Tổng cung 995,943,909.837227 995,943,909.837227 995,943,909.837227

Vốn hoá thị trường hiện tại của gugugaga là $ 84.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 咕咕嘎嘎 là 995.94M, với tổng nguồn cung là 995943909.837227. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 84.17K.