Thông tin giá theo USD của Gugo (GUGO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00137731 $ 0.00137731 $ 0.00137731 Thấp nhất 24H $ 0.0015097 $ 0.0015097 $ 0.0015097 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00137731$ 0.00137731 $ 0.00137731 Cao nhất 24H $ 0.0015097$ 0.0015097 $ 0.0015097 ATH $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Giá thấp nhất $ 0.00135816$ 0.00135816 $ 0.00135816 Biến động giá (1 giờ) -0.08% Biến động giá (1D) -8.27% Biến động giá (7 ngày) -36.57% Biến động giá (7 ngày) -36.57%

Giá thời gian thực của Gugo (GUGO) là $0.00137769. Trong 24 giờ qua, GUGO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00137731 và cao nhất là $ 0.0015097, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GUGO là $ 0.0146709, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00135816.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUGO đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, -8.27% trong 24 giờ và -36.57% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gugo (GUGO)

Vốn hóa thị trường $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Nguồn cung lưu thông 990.10M 990.10M 990.10M Tổng cung 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gugo là $ 1.37M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GUGO là 990.10M, với tổng nguồn cung là 990098452.894598. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.37M.