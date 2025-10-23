Thông tin giá theo USD của Guardian Golden Ball (GBT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -10.37% Biến động giá (7 ngày) -54.49% Biến động giá (7 ngày) -54.49%

Giá thời gian thực của Guardian Golden Ball (GBT) là --. Trong 24 giờ qua, GBT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GBT là $ 0.01423353, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GBT đã biến động +0.01% trong 1 giờ qua, -10.37% trong 24 giờ và -54.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Guardian Golden Ball (GBT)

Vốn hóa thị trường $ 20.25K$ 20.25K $ 20.25K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 101.23K$ 101.23K $ 101.23K Nguồn cung lưu thông 200.00M 200.00M 200.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Guardian Golden Ball là $ 20.25K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GBT là 200.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 101.23K.