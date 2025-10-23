Thông tin giá theo USD của GT3 Finance (GT3)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00567704 $ 0.00567704 $ 0.00567704 Thấp nhất 24H $ 0.00572883 $ 0.00572883 $ 0.00572883 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00567704$ 0.00567704 $ 0.00567704 Cao nhất 24H $ 0.00572883$ 0.00572883 $ 0.00572883 ATH $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Giá thấp nhất $ 0.00567704$ 0.00567704 $ 0.00567704 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.14% Biến động giá (7 ngày) -4.12% Biến động giá (7 ngày) -4.12%

Giá thời gian thực của GT3 Finance (GT3) là $0.00572034. Trong 24 giờ qua, GT3 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00567704 và cao nhất là $ 0.00572883, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GT3 là $ 0.00811755, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00567704.

Về hiệu suất ngắn hạn, GT3 đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.14% trong 24 giờ và -4.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GT3 Finance (GT3)

Vốn hóa thị trường $ 894.55K$ 894.55K $ 894.55K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 894.55K$ 894.55K $ 894.55K Nguồn cung lưu thông 156.38M 156.38M 156.38M Tổng cung 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

Vốn hoá thị trường hiện tại của GT3 Finance là $ 894.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GT3 là 156.38M, với tổng nguồn cung là 156382804.4696752. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 894.55K.