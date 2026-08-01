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Giá Groks Dog theo thời gian thực hôm nay là 0.00106479 USD. Vốn hoá thị trường của BOLT là 1,064,921 USD. Theo dõi cập nhật giá BOLT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Groks Dog theo thời gian thực hôm nay là 0.00106479 USD. Vốn hoá thị trường của BOLT là 1,064,921 USD. Theo dõi cập nhật giá BOLT sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Groks Dog (BOLT)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 BOLT sang USD

$0.00106975
$0.00106975$0.00106975
+0.03%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá Groks Dog (BOLT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 03:36:16 (UTC+8)

Giá Groks Dog hôm nay

Giá Groks Dog (BOLT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00106479, biến động 4.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOLT sang USD là $ 0.00106479 mỗi BOLT.

Groks Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,064,921, với nguồn cung lưu hành 999.63M BOLT. Trong vòng 24 giờ qua, BOLT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00115349 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00297984, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOLT biến động -2.97% trong giờ qua và +8.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 14.93K.

Thông tin thị trường Groks Dog (BOLT)

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 14.93K
$ 14.93K$ 14.93K

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

999.63M
999.63M 999.63M

999,633,159.872423
999,633,159.872423 999,633,159.872423

Vốn hoá thị trường hiện tại của Groks Dog là $ 1.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.93K. Nguồn cung lưu hành của BOLT là 999.63M, với tổng nguồn cung là 999633159.872423. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.06M.

Lịch sử giá Groks Dog theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0.00115349
$ 0.00115349$ 0.00115349
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00115349
$ 0.00115349$ 0.00115349

$ 0.00297984
$ 0.00297984$ 0.00297984

$ 0
$ 0$ 0

-2.97%

+4.33%

+8.60%

+8.60%

Lịch sử giá theo USD của Groks Dog (BOLT)

Trong hôm nay, biến động giá của Groks Dog/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của Groks Dog/USD là $ -0.0005098784.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của Groks Dog/USD là $ +0.0005775433.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của Groks Dog/USD là $ +0.0000000144739328696.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0+4.33%
30 ngày$ -0.0005098784-47.88%
60 ngày$ +0.0005775433+54.24%
90 ngày$ +0.0000000144739328696+0.00%

Dự đoán giá Groks Dog

Dự đoán giá Groks Dog (BOLT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BOLT vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Groks Dog (BOLT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Groks Dog có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Groks Dog sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BOLT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Groks Dog.

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Nguồn tham khảo Groks Dog (BOLT)

Website chính thức

Danh mục :

Elon Musk-InspiredMemePump.fun Ecosystem

Giới thiệu Groks Dog

Giá hiện tại của Groks Dog là bao nhiêu?

Giao dịch ở mức ₫28.04687218227690000, Groks Dog đã chứng kiến biến động giá là 4.33% trong 24 giờ qua.

Nguồn cung token ảnh hưởng thế nào đến định giá của BOLT?

Nguồn cung đóng vai trò quan trọng: với 999633159.872423 token đang lưu hành, tình trạng khan hiếm hoặc lạm phát có thể tác động đáng kể đến diễn biến giá trong dài hạn.

Vốn hóa thị trường của Groks Dog là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của nó là ₫28050322759.626310000, xếp hạng #2796 trên toàn cầu và cho thấy mức độ áp dụng của mạng lưới.

Hoạt động giao dịch trong 24 giờ là bao nhiêu?

BOLT ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--, thể hiện thanh khoản hiện tại và mức độ hoạt động của người dùng.

Khoảng giá trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá dao động giữa ₫ và ₫30.38325547153390000, giúp nhà đầu tư đánh giá động lực ngắn hạn.

Groks Dog nằm trong phân loại Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem như thế nào?

Là một token thuộc phân loại Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem, BOLT cạnh tranh với các tài sản tương tự dựa trên tiện ích, nguồn cung, mức độ áp dụng và xu hướng hiệu suất.

Các xu hướng tokenomics dài hạn nào quan trọng?

Phát hành, đốt token, lịch trình mở khóa và phần thưởng staking—thường gắn liền với nền kinh tế --—có thể ảnh hưởng đến nguồn cung tương lai và niềm tin thị trường.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Groks Dog

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 03:36:16 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Groks Dog (BOLT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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