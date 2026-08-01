Giá Groks Dog hôm nay

Giá Groks Dog (BOLT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00106479, biến động 4.33% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOLT sang USD là $ 0.00106479 mỗi BOLT.

Groks Dog hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,064,921, với nguồn cung lưu hành 999.63M BOLT. Trong vòng 24 giờ qua, BOLT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0.00115349 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00297984, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOLT biến động -2.97% trong giờ qua và +8.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 14.93K.

Thông tin thị trường Groks Dog (BOLT)

Vốn hóa thị trường $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Khối lượng (24H) $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Nguồn cung lưu thông 999.63M 999.63M 999.63M Tổng cung 999,633,159.872423 999,633,159.872423 999,633,159.872423

Vốn hoá thị trường hiện tại của Groks Dog là $ 1.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.93K. Nguồn cung lưu hành của BOLT là 999.63M, với tổng nguồn cung là 999633159.872423. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.06M.