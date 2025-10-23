Thông tin giá theo USD của Grokrooms (GROKROOMS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002432 $ 0.00002432 $ 0.00002432 Thấp nhất 24H $ 0.00002563 $ 0.00002563 $ 0.00002563 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002432$ 0.00002432 $ 0.00002432 Cao nhất 24H $ 0.00002563$ 0.00002563 $ 0.00002563 ATH $ 0.00080434$ 0.00080434 $ 0.00080434 Giá thấp nhất $ 0.00002369$ 0.00002369 $ 0.00002369 Biến động giá (1 giờ) +0.49% Biến động giá (1D) -1.07% Biến động giá (7 ngày) -8.66% Biến động giá (7 ngày) -8.66%

Giá thời gian thực của Grokrooms (GROKROOMS) là $0.00002527. Trong 24 giờ qua, GROKROOMS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002432 và cao nhất là $ 0.00002563, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GROKROOMS là $ 0.00080434, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002369.

Về hiệu suất ngắn hạn, GROKROOMS đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, -1.07% trong 24 giờ và -8.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Grokrooms (GROKROOMS)

Vốn hóa thị trường $ 25.24K$ 25.24K $ 25.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.24K$ 25.24K $ 25.24K Nguồn cung lưu thông 999.50M 999.50M 999.50M Tổng cung 999,501,352.953912 999,501,352.953912 999,501,352.953912

Vốn hoá thị trường hiện tại của Grokrooms là $ 25.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GROKROOMS là 999.50M, với tổng nguồn cung là 999501352.953912. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.24K.