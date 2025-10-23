Thông tin giá theo USD của GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.34% Biến động giá (7 ngày) -6.84% Biến động giá (7 ngày) -6.84%

Giá thời gian thực của GROKCHAIN (GROKCHAIN) là --. Trong 24 giờ qua, GROKCHAIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GROKCHAIN là $ 0.00299593, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GROKCHAIN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.34% trong 24 giờ và -6.84% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Vốn hóa thị trường $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K Nguồn cung lưu thông 999.47M 999.47M 999.47M Tổng cung 999,469,458.956168 999,469,458.956168 999,469,458.956168

Vốn hoá thị trường hiện tại của GROKCHAIN là $ 12.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GROKCHAIN là 999.47M, với tổng nguồn cung là 999469458.956168. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.18K.