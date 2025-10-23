Thông tin giá theo USD của GROKAN APP (GROKAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.18% Biến động giá (1D) +1.04% Biến động giá (7 ngày) -8.60% Biến động giá (7 ngày) -8.60%

Giá thời gian thực của GROKAN APP (GROKAN) là --. Trong 24 giờ qua, GROKAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GROKAN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GROKAN đã biến động +0.18% trong 1 giờ qua, +1.04% trong 24 giờ và -8.60% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GROKAN APP (GROKAN)

Vốn hóa thị trường $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Nguồn cung lưu thông 999.53M 999.53M 999.53M Tổng cung 999,525,713.312477 999,525,713.312477 999,525,713.312477

Vốn hoá thị trường hiện tại của GROKAN APP là $ 7.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GROKAN là 999.53M, với tổng nguồn cung là 999525713.312477. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.82K.