Thông tin giá theo USD của GREENSOLO (GREENSOLO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.01344236$ 0.01344236 $ 0.01344236 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -2.30% Biến động giá (7 ngày) -12.29% Biến động giá (7 ngày) -12.29%

Giá thời gian thực của GREENSOLO (GREENSOLO) là --. Trong 24 giờ qua, GREENSOLO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GREENSOLO là $ 0.01344236, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GREENSOLO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -2.30% trong 24 giờ và -12.29% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GREENSOLO (GREENSOLO)

Vốn hóa thị trường $ 4.87K$ 4.87K $ 4.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.87K$ 4.87K $ 4.87K Nguồn cung lưu thông 999.96M 999.96M 999.96M Tổng cung 999,959,620.807454 999,959,620.807454 999,959,620.807454

Vốn hoá thị trường hiện tại của GREENSOLO là $ 4.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GREENSOLO là 999.96M, với tổng nguồn cung là 999959620.807454. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.87K.