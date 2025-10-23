Thông tin giá theo USD của Green Dildo Coin (DILDO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000708 $ 0.00000708 $ 0.00000708 Thấp nhất 24H $ 0.00000737 $ 0.00000737 $ 0.00000737 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00000708$ 0.00000708 $ 0.00000708 Cao nhất 24H $ 0.00000737$ 0.00000737 $ 0.00000737 ATH $ 0.00203541$ 0.00203541 $ 0.00203541 Giá thấp nhất $ 0.00000708$ 0.00000708 $ 0.00000708 Biến động giá (1 giờ) +0.04% Biến động giá (1D) -0.27% Biến động giá (7 ngày) -33.98% Biến động giá (7 ngày) -33.98%

Giá thời gian thực của Green Dildo Coin (DILDO) là $0.00000728. Trong 24 giờ qua, DILDO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000708 và cao nhất là $ 0.00000737, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DILDO là $ 0.00203541, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000708.

Về hiệu suất ngắn hạn, DILDO đã biến động +0.04% trong 1 giờ qua, -0.27% trong 24 giờ và -33.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Green Dildo Coin (DILDO)

Vốn hóa thị trường $ 72.82K$ 72.82K $ 72.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 72.82K$ 72.82K $ 72.82K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Green Dildo Coin là $ 72.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DILDO là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 72.82K.